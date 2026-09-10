Livre sur la Place 2026 Conférence Femmes d’Histoire Place de la Carrière Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Conférence Femmes d’Histoire

Place de la Carrière Cour d’appel Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 13:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Des romans ancrés dans l’Histoire qui interrogent la place des femmes, de la révolte à la quête de liberté. En temps de guerre ou pour échapper à un milieu social et à un destin défini, elles vont déployer une force et une énergie folle pour inverser l’ordre établi, échapper à la domination masculine et panser les blessures.Tout public

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Place de la Carrière Cour d’appel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37

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English :

Novels rooted in history that explore women’s place in society, from rebellion to the quest for freedom. Whether in times of war or to escape a social milieu and a predetermined fate, they will draw upon incredible strength and energy to overturn the established order, escape male domination, and heal the wounds.

L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence Femmes d’Histoire Nancy a été mis à jour le 2026-08-31 par DESTINATION NANCY