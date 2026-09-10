Livre sur la Place 2026 Conférence Goncourt de la biographie Edmonde Charles-Roux Musée des Beaux-Arts Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Conférence Goncourt de la biographie Edmonde Charles-Roux

Musée des Beaux-Arts 3 place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12 11:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Les Académiciens remettent le prix à Agnès Michaux, pour sa biographie sur Joris-Karl Huysmans, figure majeure du naturalisme et précurseur de la littérature décadente.Tout public

0 .

Musée des Beaux-Arts 3 place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The members of the Académie des Sciences awarded the prize to Agnès Michaux for her biography of Joris-Karl Huysmans, a leading figure of naturalism and a forerunner of décadent literature.

L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence Goncourt de la biographie Edmonde Charles-Roux Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY