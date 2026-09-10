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Livre sur la Place 2026 Conférence Goncourt de la biographie Edmonde Charles-Roux Musée des Beaux-Arts Nancy

samedi 12 septembre 2026 · Musée des Beaux-Arts · Nancy

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Musée des Beaux-Arts
Adresse
3 place Stanislas
Ville
54000 Nancy
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Nancy

Livre sur la Place 2026 Conférence Goncourt de la biographie Edmonde Charles-Roux

Musée des Beaux-Arts 3 place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-12 11:00:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Les Académiciens remettent le prix à Agnès Michaux, pour sa biographie sur Joris-Karl Huysmans, figure majeure du naturalisme et précurseur de la littérature décadente.Tout public
0  .

Musée des Beaux-Arts 3 place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37 

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English :

The members of the Académie des Sciences awarded the prize to Agnès Michaux for her biography of Joris-Karl Huysmans, a leading figure of naturalism and a forerunner of décadent literature.

L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence Goncourt de la biographie Edmonde Charles-Roux Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY

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