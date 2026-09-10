Livre sur la Place 2026 Conférence Goncourt de la biographie Edmonde Charles-Roux Musée des Beaux-Arts Nancy
samedi 12 septembre 2026 · Musée des Beaux-Arts · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Livre sur la Place 2026 Conférence Goncourt de la biographie Edmonde Charles-Roux
Musée des Beaux-Arts 3 place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-12 11:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Les Académiciens remettent le prix à Agnès Michaux, pour sa biographie sur Joris-Karl Huysmans, figure majeure du naturalisme et précurseur de la littérature décadente.Tout public
0 .
Musée des Beaux-Arts 3 place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The members of the Académie des Sciences awarded the prize to Agnès Michaux for her biography of Joris-Karl Huysmans, a leading figure of naturalism and a forerunner of décadent literature.
L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence Goncourt de la biographie Edmonde Charles-Roux Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY
À voir aussi à Nancy (Meurthe-et-Moselle)
- NEW YORK, MIRIAM ET MOI, Cameo Saint Sébastien, Nancy 10 septembre 2026
- Livre sur la Place 2026 Conférence Santé mentale et leadership Avant première inédite Hôtel de Ville mairie de Nancy Nancy 10 septembre 2026
- Conférence Paul-Émile Colin et l’art de livre au XXe siècle Bibliothèque Stanislas Nancy 10 septembre 2026
- Conférence Paul-Émile Colin et l’art du livre au XXe siècle Bibliothèque Stanislas Nancy 10 septembre 2026
- Le Livre sur la Place Nancy 11 septembre 2026