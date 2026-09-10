Livre sur la Place 2026 Conférence Habiter nos Vies Place de la Carrière Nancy
samedi 12 septembre 2026 · Place de la Carrière · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Livre sur la Place 2026 Conférence Habiter nos Vies
Place de la Carrière Cour d’appel Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-12 14:30:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Ne cherchons-nous pas notre place toute notre vie ? Que ce soit un lieu, une maison, une famille ou une identité, les choix ou les non-choix déterminent notre existence. Parfois les autres ou les accidents de la vie décident pour nous. Des textes qui explorent les changements de vie radicaux ainsi que la grande question de trouver sa place et sa maison.
En partenariat avec les Bibliothèques de Nancy.Tout public
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Place de la Carrière Cour d’appel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37
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English :
Don’t we spend our whole lives searching for our place in the world? Whether it’s a place, a home, a family, or an identity, the choices—or lack thereof—we make shape our lives. Sometimes others or life’s twists and turns decide for us. These texts explore radical life changes as well as the big question of finding one’s place and home.
In partnership with the Nancy Libraries.
L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence Habiter nos Vies Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY
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