Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Conférence Inédite Virginie Grimaldi

Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-11 18:00:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Virginie Grimaldi est l’une des autrices les plus lues en France. Dans son douzième roman, la romancière questionne les liens qui font notre humanité entre secret de famille et voyage émouvant au cœur d’un village toscan.Tout public

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Nancy 54100 Meurthe-et-Moselle Grand Est

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English :

Virginie Grimaldi is one of France’s most widely read authors. In her twelfth novel, she explores the bonds that define our humanity, weaving together a family secret and a moving journey to the heart of a Tuscan village.

L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence Inédite Virginie Grimaldi Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY