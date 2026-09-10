Livre sur la Place 2026 Conférence Jean et Romain Médiathèque Manufacture Nancy
samedi 12 septembre 2026 · Médiathèque Manufacture · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Livre sur la Place 2026 Conférence Jean et Romain
Médiathèque Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-12 17:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Myriam Anissimov est une grande biographe, spécialiste notamment de Romain Gary. Après de longues années d’enquête, elle se concentre sur l’amour de Romain Gary pour Jean Seberg dont naîtra un fils, Alexandre, leur séparation et sur le décès tragique de la jeune femme. Un récit qui trouvera des échos dans les fonds patrimoniaux des Bibliothèques de Nancy.Tout public
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Médiathèque Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy 54042NancyCedex Meurthe-et-Moselle Grand Est
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English :
Myriam Anissimov is a distinguished biographer, specializing in particular in Romain Gary. After many years of research, she focuses on Romain Gary’s love for Jean Seberg—with whom he had a son, Alexandre—their separation, and the young woman’s tragic death. This story is reflected in the heritage collections of the Libraries of Nancy.
L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence Jean et Romain Nancy a été mis à jour le 2026-09-01 par DESTINATION NANCY
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