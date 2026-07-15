UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nancy

Conférence Max Kohn Le yiddish, l’inconscient, les langues Association culturelle juive Nancy

dimanche 6 septembre 2026 · Association culturelle juive · Nancy

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Association culturelle juive
Adresse
55 rue des Ponts
Ville
54000 Nancy
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
5 Tarif de base plein tarif

Nancy

Conférence Max Kohn Le yiddish, l’inconscient, les langues

Association culturelle juive 55 rue des Ponts Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-06 15:00:00
fin : 2026-09-06 17:00:00

Date(s) :
2026-09-06

L’Association Culturelle Juive vous invite à rencontrer Max Kohn qui a dirigé avec Raphaël Koenig l’ouvrage collectif Le yiddish, l’inconscient, les langues .Tout public
5  .

Association culturelle juive 55 rue des Ponts Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Jewish Cultural Association invites you to meet Max Kohn, who co-edited the anthology *Yiddish, the Unconscious, and Languages* with Raphaël Koenig.

L’événement Conférence Max Kohn Le yiddish, l’inconscient, les langues Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY

À voir aussi à Nancy (Meurthe-et-Moselle)