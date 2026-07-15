Conférence Max Kohn Le yiddish, l’inconscient, les langues Association culturelle juive Nancy

Informations pratiques

Nancy

Conférence Max Kohn Le yiddish, l’inconscient, les langues

Association culturelle juive 55 rue des Ponts Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-06 15:00:00

fin : 2026-09-06 17:00:00

Date(s) :

2026-09-06

L’Association Culturelle Juive vous invite à rencontrer Max Kohn qui a dirigé avec Raphaël Koenig l’ouvrage collectif Le yiddish, l’inconscient, les langues .Tout public

5 .

Association culturelle juive 55 rue des Ponts Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

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English :

The Jewish Cultural Association invites you to meet Max Kohn, who co-edited the anthology *Yiddish, the Unconscious, and Languages* with Raphaël Koenig.

L’événement Conférence Max Kohn Le yiddish, l’inconscient, les langues Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY