Conférence Max Kohn Le yiddish, l’inconscient, les langues Association culturelle juive Nancy
dimanche 6 septembre 2026 · Association culturelle juive · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Conférence Max Kohn Le yiddish, l’inconscient, les langues
Association culturelle juive 55 rue des Ponts Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-06 15:00:00
fin : 2026-09-06 17:00:00
Date(s) :
2026-09-06
L’Association Culturelle Juive vous invite à rencontrer Max Kohn qui a dirigé avec Raphaël Koenig l’ouvrage collectif Le yiddish, l’inconscient, les langues .Tout public
5 .
Association culturelle juive 55 rue des Ponts Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est
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English :
The Jewish Cultural Association invites you to meet Max Kohn, who co-edited the anthology *Yiddish, the Unconscious, and Languages* with Raphaël Koenig.
L’événement Conférence Max Kohn Le yiddish, l’inconscient, les langues Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY
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