Livre sur la Place 2026 Conférence Jean-Pierre Darroussin lit Jean-Claude Grumberg Opéra national de Nancy-Lorraine Nancy
dimanche 13 septembre 2026 · Opéra national de Nancy-Lorraine · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Livre sur la Place 2026 Conférence Jean-Pierre Darroussin lit Jean-Claude Grumberg
Opéra national de Nancy-Lorraine 1 rue Sainte-Catherine Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 16:00:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Une fable puissante qui répond aux provocations antisémites. Ce récit s’inscrit dans la continuité du travail du grand écrivain et dramaturge. Lecture à l’issue de l’entretien avec son ami Charles Tordjman.Tout public
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Opéra national de Nancy-Lorraine 1 rue Sainte-Catherine Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37
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English :
A powerful fable that responds to anti-Semitic provocations. This story is part of the great writer and playwright’s body of work. Read following the interview with his friend Charles Tordjman.
L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence Jean-Pierre Darroussin lit Jean-Claude Grumberg Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY
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