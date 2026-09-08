Livre sur la Place 2026 Conférence Johann Chapoutot Place de la Carrière Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Conférence Johann Chapoutot

Place de la Carrière Forum littéraire Bernard Pivot Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-11 14:00:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

L’historien spécialiste du nazisme nous plonge dans l’année 1933 où le fascisme s’est installé dans la société allemande. Analysant les éléments qui ont amené les nazis au pouvoir cette année-là, il éclaire aussi notre époque.Tout public

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Place de la Carrière Forum littéraire Bernard Pivot Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37

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English :

The historian, a specialist in Nazism, takes us back to the year 1933, when fascism took root in German society. By analyzing the factors that brought the Nazis to power that year, he also sheds light on our own era.

L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence Johann Chapoutot Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY