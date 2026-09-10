Livre sur la Place 2026 Conférence Jón Kalman Stefánsson Hôtel de Ville mairie de Nancy Nancy
samedi 12 septembre 2026 · Hôtel de Ville mairie de Nancy · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Livre sur la Place 2026 Conférence Jón Kalman Stefánsson
Hôtel de Ville mairie de Nancy 1 place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-12 11:30:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Le grand auteur islandais nous plonge dans le XVIIe siècle islandais et l’une de ses grandes tragédies. La violence et l’exil sont au cœur de ce nouveau récit puissant. La venue de Jón Kalman Stefánsson est inédite à Nancy.
En partenariat avec la Fondation Jan Michalski et la Revue des Deux Mondes.Tout public
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Hôtel de Ville mairie de Nancy 1 place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37
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English :
The great Icelandic author immerses us in 17th-century Iceland and one of its greatest tragedies. Violence and exile lie at the heart of this powerful new story. This is Jón Kalman Stefánsson’s first visit to Nancy.
In partnership with the Jan Michalski Foundation and the Revue des Deux Mondes.
L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence Jón Kalman Stefánsson Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY
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