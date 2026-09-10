Livre sur la Place 2026 Conférence La bascule de notre société Place de la Carrière Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Conférence La bascule de notre société

Place de la Carrière Forum littéraire Bernard Pivot Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-11 16:00:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Pierre Haski tente de comprendre les enjeux mondiaux en train de se dessiner par l’expérience des grands bouleversements des dernières décennies. Sylvain Bourmeau décrypte de son côté la place de l’extrême droite dans les médias. Tous les deux, dans leur domaine, essaient de comprendre une certaine bascule de notre société et interrogent le monde à venir.Tout public

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Place de la Carrière Forum littéraire Bernard Pivot Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37

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English :

Pierre Haski attempts to understand the global issues currently taking shape by drawing on the experience of the major upheavals of recent decades. Sylvain Bourmeau, for his part, analyzes the role of the far right in the media. Both, in their respective fields, are trying to understand a certain shift in our society and are exploring what the future holds.

L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence La bascule de notre société Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY