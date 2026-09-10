Livre sur la Place 2026 Conférence La cartographie de l’amour Place de la Carrière Nancy
samedi 12 septembre 2026 · Place de la Carrière · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Livre sur la Place 2026 Conférence La cartographie de l’amour
Place de la Carrière Cour d’appel Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-12 14:30:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Le Morvan pour Serge Joncour pour qui la passion amoureuse se reproduit d’un siècle à l’autre, les Hautes- Alpes pour Sophie Divry chez qui un couple fait face à son destin alors que l’orage gronde. Tous deux ont composé leur livre avec la nature et les lieux.Tout public
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Place de la Carrière Cour d’appel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est
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English :
The Morvan for Serge Joncour, for whom passionate love endures from one century to the next; the Hautes-Alpes for Sophie Divry, in whose story a couple faces its destiny as a storm rages. Both authors have woven nature and these settings into their books.
L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence La cartographie de l’amour Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY
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