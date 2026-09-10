Livre sur la Place 2026 Conférence La cartographie de l’amour Place de la Carrière Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Conférence La cartographie de l’amour

Place de la Carrière Cour d’appel Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12 14:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Le Morvan pour Serge Joncour pour qui la passion amoureuse se reproduit d’un siècle à l’autre, les Hautes- Alpes pour Sophie Divry chez qui un couple fait face à son destin alors que l’orage gronde. Tous deux ont composé leur livre avec la nature et les lieux.Tout public

0 .

Place de la Carrière Cour d’appel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Morvan for Serge Joncour, for whom passionate love endures from one century to the next; the Hautes-Alpes for Sophie Divry, in whose story a couple faces its destiny as a storm rages. Both authors have woven nature and these settings into their books.

L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence La cartographie de l’amour Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY