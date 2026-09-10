Livre sur la Place 2026 Conférence La Feuille d’Or de la Ville de Nancy Batigère Place de la Carrière Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Conférence La Feuille d’Or de la Ville de Nancy Batigère

Place de la Carrière Le P’tit Studio Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 12:30:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

ICI Lorraine, L’Est Républicain, France 3 Grand Est et le mécène Batigère récompensent l’auteur d’un roman en lien avec la région Grand Est. La remise du prix sera suivie d’un entretien avec le ou la lauréate.

En partenariat avec Batigère Habitat, ICI Lorraine, L’Est Républicain et France 3 Grand Est.Tout public

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Place de la Carrière Le P’tit Studio Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

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English :

ICI Lorraine, L’Est Républicain, France 3 Grand Est, and the Batigère Foundation are awarding a prize to the author of a novel set in the Grand Est region. The award ceremony will be followed by an interview with the winner.

In partnership with Batigère Habitat, ICI Lorraine, L’Est Républicain, and France 3 Grand Est.

L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence La Feuille d’Or de la Ville de Nancy Batigère Nancy a été mis à jour le 2026-08-31 par DESTINATION NANCY