Livre sur la Place 2026 Conférence La folie IA Hôtel de Ville mairie de Nancy Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Conférence La folie IA

Hôtel de Ville mairie de Nancy 1 place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-11 11:30:00

fin : 2026-09-11 12:30:00

Date(s) :

2026-09-11

Si l’IA se nourrit des œuvres existantes, elle inspire aussi les fictions. L’occasion d’interroger les coûts de cet outil de plus en plus utilisé dans le monde, ses impacts, ses enjeux et les inquiétudes face à cette intelligence devenue véritable sujet de société.Tout public

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Hôtel de Ville mairie de Nancy 1 place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

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English :

While AI draws on existing works, it also inspires fiction. This provides an opportunity to examine the costs of this tool—which is increasingly used around the world—as well as its impacts, the challenges it poses, and the concerns surrounding this “intelligence,” which has become a true social issue.

L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence La folie IA Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY