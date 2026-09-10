Livre sur la Place 2026 Conférence La nature au coeur Amphithéâtre Cuénot (Muséum-Aquarium de Nancy) Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Conférence La nature au coeur

Amphithéâtre Cuénot (Muséum-Aquarium de Nancy) 11bis/13 rue Godron Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 14:30:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Sous forme de contes, entre réalisme et fantastique, ces deux romans explorent nos liens avec le vivant et comment les plantes peuvent avoir le pouvoir de nous guérir, de nous protéger mais aussi de se défendre face aux violences des hommes.Tout public

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Amphithéâtre Cuénot (Muséum-Aquarium de Nancy) 11bis/13 rue Godron Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37

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English :

Told as fairy tales that blur the line between realism and fantasy, these two novels explore our connection to the natural world and how plants have the power to heal and protect us, but also to defend themselves against human violence.

L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence La nature au coeur Nancy a été mis à jour le 2026-08-31 par DESTINATION NANCY