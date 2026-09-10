Livre sur la Place 2026 Conférence La voix des femmes Hôtel de Ville mairie de Nancy Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Conférence La voix des femmes

Hôtel de Ville mairie de Nancy 1 place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 12:30:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Rencontre entre deux grandes femmes de la littérature Katherine Pancol et Martine Delvaux. Toutes les deux interrogent la place des femmes. Elles font entendre leurs voix. Et à travers leur texte, c’est aussi leur propre histoire qu’elles ont sondée. Des livres intimes et universels.

En partenariat avec la Fondation Jan Michalski.Tout public

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Hôtel de Ville mairie de Nancy 1 place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37

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English :

A meeting between two great women of literature: Katherine Pancol and Martine Delvaux. Both explore the role of women. They make their voices heard. And through their writing, they have also delved into their own personal stories. These are books that are both intimate and universal.

In partnership with the Jan Michalski Foundation.

L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence La voix des femmes Nancy a été mis à jour le 2026-08-31 par DESTINATION NANCY