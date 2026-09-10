Livre sur la Place 2026 Conférence L’apocalypse n’est plus une fiction Amphithéâtre Cuénot (Muséum-Aquarium de Nancy) Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Conférence L’apocalypse n’est plus une fiction

Amphithéâtre Cuénot (Muséum-Aquarium de Nancy) 11bis/13 rue Godron Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12 11:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

À l’occasion de la parution du numéro 666 de La NRF, un collectif d’écrivains s’empare du thème de l’apocalypse, interroge notre besoin de fictions et s’intéresse de plus près aux nouveaux thuriféraires de la fin du monde, hommes d’État, hommes de médias et technoprophètes. Pourquoi est-il urgent de rendre le récit de la catastrophe aux écrivains ? Lancement du numéro à Nancy avec deux de ses auteurs, Phoebe Hadjimarkos Clarke et Thomas Snégaroff.Tout public

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Amphithéâtre Cuénot (Muséum-Aquarium de Nancy) 11bis/13 rue Godron Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

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English :

%C0 To mark the publication of issue 666 of *La NRF*, a group of writers tackles the theme of theE8me of the apocalypse, examining our need for fiction and taking a closer look at the new heralds of the end of the world—statesmen, media figures, and technoproph%E9ts. Why is it urgent to return the narrative of catastrophe to writers? Launch of the issue in Nancy with two of its authors, Phoebe Hadjimarkos Clarke and Thomas Snégaroff.

L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence L’apocalypse n’est plus une fiction Nancy a été mis à jour le 2026-08-28 par DESTINATION NANCY