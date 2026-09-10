Livre sur la Place 2026 Conférence Laurent Poitrenaux lit António Lobo Antunes Parc de la Pépinière Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Conférence Laurent Poitrenaux lit António Lobo Antunes

Parc de la Pépinière Kiosque du parc de la Pépinière Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 16:30:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

J’ai écrit les livres que je voulais, comme je le voulais, pour dire ce que je voulais. Le grand écrivain António Lobo Antunes est mort le 5 mars 2026 à l’âge de 83 ans, laissant derrière lui une œuvre importante d’une trentaine de romans, des livres de chroniques et des recueils de poésie. D’une liberté et d’une imagination folle, António Lobo Antunes restera l’une des voix les plus puissantes de la littérature contemporaine.Tout public

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Parc de la Pépinière Kiosque du parc de la Pépinière Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37

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English :

I wrote the books I wanted to write, the way I wanted to write them, to say what I wanted to say. The great writer António Lobo Antunes died on March 5, 2026, at the age ofage of 83, leaving behind a significant body of work comprising some thirty novels, books of essays, and poetry collections. With his boundless freedom and wild imagination, António Lobo Antunes will remain one of the most powerful voices in contemporary literature.

L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence Laurent Poitrenaux lit António Lobo Antunes Nancy a été mis à jour le 2026-08-31 par DESTINATION NANCY