Livre sur la Place 2026 Conférence Laurent Poitrenaux lit António Lobo Antunes Parc de la Pépinière Nancy
dimanche 13 septembre 2026 · Parc de la Pépinière · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Livre sur la Place 2026 Conférence Laurent Poitrenaux lit António Lobo Antunes
Parc de la Pépinière Kiosque du parc de la Pépinière Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 16:30:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
J’ai écrit les livres que je voulais, comme je le voulais, pour dire ce que je voulais. Le grand écrivain António Lobo Antunes est mort le 5 mars 2026 à l’âge de 83 ans, laissant derrière lui une œuvre importante d’une trentaine de romans, des livres de chroniques et des recueils de poésie. D’une liberté et d’une imagination folle, António Lobo Antunes restera l’une des voix les plus puissantes de la littérature contemporaine.Tout public
0 .
Parc de la Pépinière Kiosque du parc de la Pépinière Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
I wrote the books I wanted to write, the way I wanted to write them, to say what I wanted to say. The great writer António Lobo Antunes died on March 5, 2026, at the age ofage of 83, leaving behind a significant body of work comprising some thirty novels, books of essays, and poetry collections. With his boundless freedom and wild imagination, António Lobo Antunes will remain one of the most powerful voices in contemporary literature.
L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence Laurent Poitrenaux lit António Lobo Antunes Nancy a été mis à jour le 2026-08-31 par DESTINATION NANCY
À voir aussi à Nancy (Meurthe-et-Moselle)
- NEW YORK, MIRIAM ET MOI, Cameo Saint Sébastien, Nancy 10 septembre 2026
- Livre sur la Place 2026 Conférence Santé mentale et leadership Avant première inédite Hôtel de Ville mairie de Nancy Nancy 10 septembre 2026
- Conférence Paul-Émile Colin et l’art de livre au XXe siècle Bibliothèque Stanislas Nancy 10 septembre 2026
- Conférence Paul-Émile Colin et l’art du livre au XXe siècle Bibliothèque Stanislas Nancy 10 septembre 2026
- Le Livre sur la Place Nancy 11 septembre 2026