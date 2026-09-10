Livre sur la Place 2026 Conférence Le génie Goscinny Tribunal administratif Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Conférence Le génie Goscinny

Tribunal administratif Place de la Carrière Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12 14:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Qui se cache derrière le personnage d’Astérix le Gaulois ? Catel nous offre une histoire dessinée de la vie de René Goscinny et de son parcours dans le monde de la bande dessinée. Pour raconter l’homme extraordinaire, scénariste et écrivain, elle mêle avec talent récit, vie personnelle et archives.Tout public

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Tribunal administratif Place de la Carrière Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

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English :

Who is the person behind the character of Astérix the Gaul? Catel presents a graphic biography of René Goscinny’s life and his journey in the world of comics. To tell the story of this extraordinary man—a screenwriter and author—she skillfully blends narrative, personal anecdotes, and archival material.

L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence Le génie Goscinny Nancy a été mis à jour le 2026-08-28 par DESTINATION NANCY