Livre sur la Place 2026 Conférence Le livre de ma mère Rue Lyautey Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Conférence Le livre de ma mère

Rue Lyautey Préfecture Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12 16:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

C’est le récit de sa mère que fait avec douceur Véronique Ovaldé, lui offrant, grâce à la fiction, d’autres vies que la sienne, plus heureuses et moins en retrait. De son côté, Louise Chennevière décortique l’emprise maternelle et, par la littérature, fait le récit d’une déconstruction maternelle. Des récits poignants sur des mères défaillantes et sur l’émancipation des filles malgré tout.Tout public

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Rue Lyautey Préfecture Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

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English :

Véronique Ovaldé tenderly recounts her mother’s story, offering her—through fiction—lives other than her own, ones that are happier and less withdrawn. For her part, Louise Chennevière dissects maternal control and, through literature, tells the story of a mother’s unraveling. These are poignant stories about failing mothers and the emancipation of daughters despite it all.

L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence Le livre de ma mère Nancy a été mis à jour le 2026-08-28 par DESTINATION NANCY