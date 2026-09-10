Livre sur la Place 2026 Conférence Le Livre SOUS la Place Franck Thilliez Place Charles III Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Conférence Le Livre SOUS la Place Franck Thilliez

Place Charles III Parking Indigo Charles III Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12 10:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Rendez-vous avec Franck Thilliez qui, dans son 25e roman, explore les failles de la mémoire et les dérives de la science.

Franck Thilliez, L’autre moi (Fleuve)

Dédicaces dans une ambiance chaleureuse autour d’un café et de croissants (accueil du public à partir de 10h)

En partenariat avec IndigoTout public

0 .

Place Charles III Parking Indigo Charles III Nancy 54100 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Meet Franck Thilliez, who, in his 25th novel, explores the failings of memory and the excesses of science.

Franck Thilliez, *L’autre moi* (Fleuve)

Book signing in a warm and welcoming atmosphere with coffee and croissants (doors open to the public at 10 a.m.)

In partnership with Indigo

L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence Le Livre SOUS la Place Franck Thilliez Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY