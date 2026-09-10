Livre sur la Place 2026 Conférence Le Livre sur la Place vous conseille Polyominos Nancy
dimanche 13 septembre 2026 · Polyominos · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Livre sur la Place 2026 Conférence Le Livre sur la Place vous conseille
Polyominos Place d’Alliance Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 11:30:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Rencontre organisée par Polyominos à l’occasion de la fin de résidence de l’artiste Assoukrou Aké, autour de la publication de son livre.
Assoukrou Aké, Précis d’anatomie et d’une dissection (Les Presses des Pionniers)Tout public
0 .
Polyominos Place d’Alliance Nancy 54100 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37
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English :
An event organized by Polyominos to mark the end of artist Assoukrou Aké’s residency, in conjunction with the publication of his book.
Assoukrou Aké, *Notes on Anatomy and a Dissection* (Les Presses des Pionniers)
L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence Le Livre sur la Place vous conseille Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY
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