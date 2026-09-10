Livre sur la Place 2026 Conférence Le Livre sur la Place vous conseille Polyominos Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Conférence Le Livre sur la Place vous conseille

Polyominos Place d’Alliance Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 11:30:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Rencontre organisée par Polyominos à l’occasion de la fin de résidence de l’artiste Assoukrou Aké, autour de la publication de son livre.

Assoukrou Aké, Précis d’anatomie et d’une dissection (Les Presses des Pionniers)Tout public

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Polyominos Place d’Alliance Nancy 54100 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37

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English :

An event organized by Polyominos to mark the end of artist Assoukrou Aké’s residency, in conjunction with the publication of his book.

Assoukrou Aké, *Notes on Anatomy and a Dissection* (Les Presses des Pionniers)

L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence Le Livre sur la Place vous conseille Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY