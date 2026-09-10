Livre sur la Place 2026 Conférence Le poids des silences Tribunal administratif Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Conférence Le poids des silences

Tribunal administratif Place de la Carrière Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 14:30:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Par un procès, par une enquête collective ou personnelle, ces romans tentent de rechercher la preuve ou la trace d’une violence. Ils creusent, sondent et restituent un passé. Au centre le silence des femmes.

Anaïs Llobet, Ceux qui nous frappent (Les Léonides)

Lucie Rico, Mais que fait ce sang sur le pull de Jennifer ? (P.O.L)

Camille Zabka, Les agitées (La Tribu)

Animation Manuela CoriglianoTout public

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Tribunal administratif Place de la Carrière Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37

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English :

Whether through a trial, a collective investigation, or a personal inquiry, these novels seek to uncover evidence or traces of violence. They dig deep, probe, and reconstruct the past. At the heart of it all: the silence of women.

Ana%EFs Llobet, Those Who Strike Us (Les L%E9onides)

Lucie Rico, But What Is That Blood on Jennifer’s Sweater? (P.O.L)

Camille Zabka, The Agitated Ones (La Tribu)

Host: Manuela Corigliano

L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence Le poids des silences Nancy a été mis à jour le 2026-08-31 par DESTINATION NANCY