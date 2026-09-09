Livre sur la Place 2026 Conférence Le pouvoir absolu de Louis XIV Tribunal administratif Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Conférence Le pouvoir absolu de Louis XIV

Tribunal administratif Place de la Carrière Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-11 14:00:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Camille Pascal raconte avec talent les complots et les petits arrangements financiers sous Louis XIV et notamment la prise de pouvoir absolu en 1661 à la mort de Mazarin.

Camille Pascal, Le bal des foudroyés (Robert Laffont)

Animation Jérôme Prod’hommeTout public

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Tribunal administratif Place de la Carrière Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37

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English :

Camille Pascal skillfully recounts the conspiracies and financial dealings under Louis XIV, particularly his rise to absolute power in 1661 following Mazarin’s death.

Camille Pascal, *Le bal des foudroyés* (Robert Laffont)

Host: Jérôme Prod’homme

L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence Le pouvoir absolu de Louis XIV Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY