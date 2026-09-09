Livre sur la Place 2026 Conférence Le pouvoir absolu de Louis XIV Tribunal administratif Nancy
vendredi 11 septembre 2026 · Tribunal administratif · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Livre sur la Place 2026 Conférence Le pouvoir absolu de Louis XIV
Tribunal administratif Place de la Carrière Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-11 14:00:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Camille Pascal raconte avec talent les complots et les petits arrangements financiers sous Louis XIV et notamment la prise de pouvoir absolu en 1661 à la mort de Mazarin.
Camille Pascal, Le bal des foudroyés (Robert Laffont)
Animation Jérôme Prod’hommeTout public
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Tribunal administratif Place de la Carrière Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37
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English :
Camille Pascal skillfully recounts the conspiracies and financial dealings under Louis XIV, particularly his rise to absolute power in 1661 following Mazarin’s death.
Camille Pascal, *Le bal des foudroyés* (Robert Laffont)
Host: Jérôme Prod’homme
L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence Le pouvoir absolu de Louis XIV Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY
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