Livre sur la Place 2026 Conférence L’eau, une urgence Place de la Carrière Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Conférence L’eau, une urgence

Place de la Carrière Forum littéraire Bernard Pivot Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12 15:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Dans le cadre du prix du Livre Environnement de la fondation Veolia, rencontre avec Simon Porcher, lauréat 2026, autour de son essai qui pose un état des lieux critique sur nos ressources en eau. Un texte brillant et indispensable.

Rencontre précédée par la remise du prix et une conversation entre les lauréats, Simon Porcher dans la catégorie essai, Laurence Paix-Rusterholtz dans la catégorie jeunesse, et Bruno David, président du jury, ancien directeur du Muséum national d’Histoire naturelle.

Simon Porcher, Nous sommes faits d’eau (Les Corps Conducteurs)

Chris Lavaquerie-Klein, Laurence Paix-Rusterholtz et Orane Sigal, Arbres légendaires (Nathan Jeunesse)

Animation Jérôme Prod’homme

En partenariat avec la fondation VeoliaTout public

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Place de la Carrière Forum littéraire Bernard Pivot Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37

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English :

As part of the Veolia Foundation’s Environmental Book Award, a discussion with Simon Porcher, the 2026 winner, about his essay, which offers a critical assessment of our water resources. A brilliant and essential work.

The discussion was preceded by the award ceremony and a conversation among the winners: Simon Porcher in the essay category, Laurence Paix-Rusterholtz in the children’s literature category, and Bruno David, jury chair and former director of the National Museum of Natural History.

Simon Porcher, *We Are Made of Water* (Les Corps Conducteurs)

Chris Lavaquerie-Klein, Laurence Paix-Rusterholtz, and Orane Sigal, Legendary Trees (Nathan Jeunesse)

Host: Jérôme Prod’homme

In partnership with the Veolia Foundation

L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence L’eau, une urgence Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY