Livre sur la Place 2026 Conférence L’école au cœur Salle Poirel Nancy
dimanche 13 septembre 2026 · Salle Poirel · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Livre sur la Place 2026 Conférence L’école au cœur
Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 11:00:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Ces livres mettent l’école au centre. Nourris d’une inquiétude, d’une colère mais aussi de passion, ils sont engagés à remettre l’éducation, le langage et l’écriture au centre de notre société. Ils sont aussi un hommage vibrant au métier de professeur !
Isabelle Carré, Nos enfants, l’urgence d’agir ! manifeste pour l’écriture (Robert Laffont)
Yannick Haenel, La solitude des professeurs est infinie (Gallimard)
Caroline Hinault, Ce qui se joue (Le Rouergue)
Animation Antoine Leiris
Dédicaces sur siteTout public
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Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37
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English :
These books put school at the center. Fueled by concern, anger, and passion, they are committed to putting education, language, and writing back at the heart of our society. They are also a vibrant tribute to the teaching profession!
Isabelle Carré, *Our Children: The Urgency to Act!*: A Manifesto for Writing (Robert Laffont)
Yannick Haenel, *The Solitude of Teachers Is Infinite* (Gallimard)
Caroline Hinault, What’s at Stake (Le Rouergue)
Moderator: Antoine Leiris
Book signings on site
L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence L’école au cœur Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY
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