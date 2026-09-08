Livre sur la Place 2026 Conférence Lecture de Plans fixes Chroniques d’une journée ordinaire Place de la Carrière Nancy

vendredi 11 septembre 2026 · Place de la Carrière · Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Conférence Lecture de Plans fixes Chroniques d’une journée ordinaire

Place de la Carrière Forum littéraire Bernard Pivot Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-11 13:00:00

fin : 2026-09-11 14:00:00

Date(s) :

2026-09-11

Découvrez les textes imaginés par les étudiants de Nancy en participant aux ateliers d’écriture menés par Arnaud Villanova lors de sa résidence au CROUS Lorraine de février à avril 2026.

Avec Arnaud Villanova et les étudiants Anna Fleur, Clémentine, Élio et Cassidy Way

En partenariat avec le CROUS LorraineTout public

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Place de la Carrière Forum littéraire Bernard Pivot Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37

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English :

Discover the texts created by students in Nancy who participated in the writing workshops led by Arnaud Villanova during his residency at CROUS Lorraine from February to April 2026.

Featuring Arnaud Villanova and students Anna Fleur, Clémentine, Célio, and Cassidy Way

In partnership with CROUS Lorraine

L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence Lecture de Plans fixes Chroniques d’une journée ordinaire Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY