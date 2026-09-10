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AGENDA · Nancy

Livre sur la Place 2026 Conférence L’Europe entre amour et haine Goethe-Institut Nancy

samedi 12 septembre 2026 · Goethe-Institut · Nancy

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
10:45:00
Lieu
Goethe-Institut
Adresse
39 rue de la Ravinelle
Ville
54000 Nancy
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Nancy

Livre sur la Place 2026 Conférence L’Europe entre amour et haine

Goethe-Institut 39 rue de la Ravinelle Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-12 10:45:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

L’Europe serait-elle la seule utopie raisonnable ? Mais quel avenir pour celle qui a encore du mal à se définir et à se faire aimer à une époque où l’Occident est critiqué voire haï par une partie de l’Humanité, du Proche-Orient à l’Amérique latine ?

Étienne Gernelle, Il suffit de s’aimer (Flammarion)
Frédéric Martel, Occidents enquête sur nos ennemis (Plon)
Animation Étienne Augris
Dédicaces sur site

En partenariat avec le Goethe-Institut NancyTout public
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Goethe-Institut 39 rue de la Ravinelle Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37 

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English :

Is Europe the only “reasonable utopia”? But what future lies ahead for a Europe that still struggles to define itself and to win people over at a time when the West is criticizedor even hated by part of humanity, from the Middle East to Latin America?

Étienne Gernelle, All We Need Is to Love One Another (Flammarion)
Frédéric Martel, The Wests: An Investigation into Our Enemies (Plon)
Hosted by: Étienne Augris
Book signings on site

In partnership with the Goethe-Institut Nancy

L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence L’Europe entre amour et haine Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY

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