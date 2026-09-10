Livre sur la Place 2026 Conférence L’Europe entre amour et haine Goethe-Institut Nancy
samedi 12 septembre 2026 · Goethe-Institut · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Livre sur la Place 2026 Conférence L’Europe entre amour et haine
Goethe-Institut 39 rue de la Ravinelle Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-12 10:45:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
L’Europe serait-elle la seule utopie raisonnable ? Mais quel avenir pour celle qui a encore du mal à se définir et à se faire aimer à une époque où l’Occident est critiqué voire haï par une partie de l’Humanité, du Proche-Orient à l’Amérique latine ?
Étienne Gernelle, Il suffit de s’aimer (Flammarion)
Frédéric Martel, Occidents enquête sur nos ennemis (Plon)
Animation Étienne Augris
Dédicaces sur site
En partenariat avec le Goethe-Institut NancyTout public
0 .
Goethe-Institut 39 rue de la Ravinelle Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Is Europe the only “reasonable utopia”? But what future lies ahead for a Europe that still struggles to define itself and to win people over at a time when the West is criticizedor even hated by part of humanity, from the Middle East to Latin America?
Étienne Gernelle, All We Need Is to Love One Another (Flammarion)
Frédéric Martel, The Wests: An Investigation into Our Enemies (Plon)
Hosted by: Étienne Augris
Book signings on site
In partnership with the Goethe-Institut Nancy
L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence L’Europe entre amour et haine Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY
À voir aussi à Nancy (Meurthe-et-Moselle)
- NEW YORK, MIRIAM ET MOI, Cameo Saint Sébastien, Nancy 10 septembre 2026
- Livre sur la Place 2026 Conférence Santé mentale et leadership Avant première inédite Hôtel de Ville mairie de Nancy Nancy 10 septembre 2026
- Conférence Paul-Émile Colin et l’art de livre au XXe siècle Bibliothèque Stanislas Nancy 10 septembre 2026
- Conférence Paul-Émile Colin et l’art du livre au XXe siècle Bibliothèque Stanislas Nancy 10 septembre 2026
- Le Livre sur la Place Nancy 11 septembre 2026