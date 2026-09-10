Livre sur la Place 2026 Conférence L’Europe entre amour et haine Goethe-Institut Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Conférence L’Europe entre amour et haine

Goethe-Institut 39 rue de la Ravinelle Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12 10:45:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

L’Europe serait-elle la seule utopie raisonnable ? Mais quel avenir pour celle qui a encore du mal à se définir et à se faire aimer à une époque où l’Occident est critiqué voire haï par une partie de l’Humanité, du Proche-Orient à l’Amérique latine ?

Étienne Gernelle, Il suffit de s’aimer (Flammarion)

Frédéric Martel, Occidents enquête sur nos ennemis (Plon)

Animation Étienne Augris

Dédicaces sur site

En partenariat avec le Goethe-Institut NancyTout public

0 .

Goethe-Institut 39 rue de la Ravinelle Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Is Europe the only “reasonable utopia”? But what future lies ahead for a Europe that still struggles to define itself and to win people over at a time when the West is criticizedor even hated by part of humanity, from the Middle East to Latin America?

Étienne Gernelle, All We Need Is to Love One Another (Flammarion)

Frédéric Martel, The Wests: An Investigation into Our Enemies (Plon)

Hosted by: Étienne Augris

Book signings on site

In partnership with the Goethe-Institut Nancy

L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence L’Europe entre amour et haine Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY