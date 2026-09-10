Livre sur la Place 2026 Conférence L’Histoire en éclaireuse Hôtel de Ville mairie de Nancy Nancy
dimanche 13 septembre 2026 · Hôtel de Ville mairie de Nancy · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Livre sur la Place 2026 Conférence L’Histoire en éclaireuse
Hôtel de Ville mairie de Nancy 1 place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 14:00:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Aurélien Bellanger remonte le cours de l’Histoire de Notre-Dame de Paris par son constructeur Viollet-le-Duc. Emmanuel de Waresquiel s’intéresse à Vivant Denon le créateur du Louvre. Quand l’Histoire fait littérature et éclaire aussi notre époque.
Aurélien Bellanger, L’architecte de Notre-Dame (Actes Sud)
Emmanuel de Waresquiel, Vivant Denon l’aventurier du Louvre (Tallandier)
Animation Baptiste Liger
En partenariat avec Lire MagazineTout public
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Hôtel de Ville mairie de Nancy 1 place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37
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English :
Aurelien Bellanger traces the history of Notre-Dame de Paris through its architect, Viollet-le-Duc. Emmanuel de Waresquiel explores the life of Vivant Denon, the creator of the Louvre. When history becomes literature and also sheds light on our own era.
Aurélien Bellanger, *The Architect of Notre-Dame* (Actes Sud)
Emmanuel de Waresquiel, *Vivant Denon: The Louvre’s Adventurer* (Tallandier)
Host: Baptiste Liger
In partnership with *Lire Magazine*
L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence L’Histoire en éclaireuse Nancy a été mis à jour le 2026-08-31 par DESTINATION NANCY
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