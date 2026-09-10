Livre sur la Place 2026 Conférence L’Histoire en éclaireuse Hôtel de Ville mairie de Nancy Nancy

dimanche 13 septembre 2026 · Hôtel de Ville mairie de Nancy · Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Conférence L’Histoire en éclaireuse

Hôtel de Ville mairie de Nancy 1 place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 14:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Aurélien Bellanger remonte le cours de l’Histoire de Notre-Dame de Paris par son constructeur Viollet-le-Duc. Emmanuel de Waresquiel s’intéresse à Vivant Denon le créateur du Louvre. Quand l’Histoire fait littérature et éclaire aussi notre époque.

Aurélien Bellanger, L’architecte de Notre-Dame (Actes Sud)

Emmanuel de Waresquiel, Vivant Denon l’aventurier du Louvre (Tallandier)

Animation Baptiste Liger

En partenariat avec Lire MagazineTout public

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Hôtel de Ville mairie de Nancy 1 place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37

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English :

Aurelien Bellanger traces the history of Notre-Dame de Paris through its architect, Viollet-le-Duc. Emmanuel de Waresquiel explores the life of Vivant Denon, the creator of the Louvre. When history becomes literature and also sheds light on our own era.

Aurélien Bellanger, *The Architect of Notre-Dame* (Actes Sud)

Emmanuel de Waresquiel, *Vivant Denon: The Louvre’s Adventurer* (Tallandier)

Host: Baptiste Liger

In partnership with *Lire Magazine*

L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence L’Histoire en éclaireuse Nancy a été mis à jour le 2026-08-31 par DESTINATION NANCY