Livre sur la Place 2026 Conférence L’humanité à l’épreuve Amphithéâtre Cuénot (Muséum-Aquarium de Nancy) Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Conférence L’humanité à l’épreuve

Amphithéâtre Cuénot (Muséum-Aquarium de Nancy) 11bis/13 rue Godron Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 11:30:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Colin Niel signe un roman-monde saisissant sur la cohabitation possible entre les hommes et les autres espèces alors que le climat se dérègle. Claudie Gallay nous emmène dans une communauté en Alaska qui fait face à une épidémie de diphtérie, en plein hiver 1925. Des romans qui repoussent les frontières et questionnent notre humanité.

Claudie Gallay, La promesse des chiens (Le Cercle ouvert)

Colin Niel, Le septième siffleur (Seuil)

Animation Florence BouchyTout public

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Amphithéâtre Cuénot (Muséum-Aquarium de Nancy) 11bis/13 rue Godron Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37

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English :

Colin Niel has written a gripping epic novel about the possibility of humans and other species living together as the climate goes haywire. Claudie Gallay takes us to a community in Alaska facing a diphtheria epidemic in the middle of the winter of 1925. Novels that push boundaries and challenge our understanding of what it means to be human.

Claudie Gallay, *La promesse des chiens* (Le Cercle ouvert)

Colin Niel, *Le septième siffleur* (Seuil)

Host: Florence Bouchy

L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence L’humanité à l’épreuve Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY