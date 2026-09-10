Livre sur la Place 2026 Conférence L’Odyssée Christophe Ono-dit-Biot Musée des Beaux-Arts Nancy
vendredi 11 septembre 2026 · Musée des Beaux-Arts · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Livre sur la Place 2026 Conférence L’Odyssée Christophe Ono-dit-Biot
Musée des Beaux-Arts 3 place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-11 18:00:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Christophe Ono-dit-Biot célèbre la saga d’Ulysse, explorant toutes ses facettes, des conflits aux tentations, prouvant que l’Odyssée est d’une modernité incroyable. Une heure en immersion, en récit et en images, dans cette épopée folle et fascinante !
Christophe Ono-dit-Biot, L’odyssée de l’Odyssée tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les aventures d’Ulysse sans jamais avoir lu Homère (Grasset)
Dédicaces sur site
LSF En partenariat avec l’Institut des Sourds de la MalgrangeTout public
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Musée des Beaux-Arts 3 place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37
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English :
Christophe Ono-dit-Biot celebrates the saga of Odysseus, exploring all its facets—from conflicts to temptations—and proving that *The Odyssey* is incredibly relevant today. An hour of immersion, through storytelling and images, in this wild and fascinating epic!
Christophe Ono-dit-Biot, The Odyssey of the Odyssey: Everything You’ve Always Wanted to Know About Odysseus’s Adventures Without Ever Having Read Homer (Grasset)
Book signings on site
LSF In partnership with the Malgrange Institute for the Deaf
L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence L’Odyssée Christophe Ono-dit-Biot Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY
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