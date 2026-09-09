Livre sur la Place 2026 Conférence Masterclass Salle d’Honneur des Universités Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Conférence Masterclass

Salle d’Honneur des Universités 11 Place Carnot Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-11 14:00:00

fin : 2026-09-11 16:00:00

Date(s) :

2026-09-11

Chroniqueuse judiciaire à Charlie Hebdo, Sigolène Vinson a survécu à l’attentat du 7 janvier 2015. Dans La requine, elle raconte sa reconstruction au bord de l’étang de Berre, y retrouvant les couleurs et les odeurs de son enfance à Djibouti, et convoquant le vivant pour faire face au deuil. Dialogue avec l’autrice et son éditrice Charlotte Bréhat.

Sigolène Vinson, La requine (Le Tripode)

Animation Anne CousseauTout public

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Salle d’Honneur des Universités 11 Place Carnot Nancy 54100 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37

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English :

Sigolène Vinson, a legal affairs columnist for *Charlie Hebdo*, survived the attack on January 7, 2015. In *La requine*, she recounts her journey of healing on the shores of the Étang de Berre, where she rediscovers the colors and scents of her childhood in Djibouti, and draws on the vitality of life to cope with her grief. A conversation with the author and her editor, Charlotte Bréhat.

Sigolène Vinson, *La requine* (Le Tripode)

Host: Anne Cousseau

L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence Masterclass Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY