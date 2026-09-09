Livre sur la Place 2026 Conférence Masterclass Salle d’Honneur des Universités Nancy
vendredi 11 septembre 2026 · Salle d'Honneur des Universités · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Livre sur la Place 2026 Conférence Masterclass
Salle d’Honneur des Universités 11 Place Carnot Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-11 14:00:00
fin : 2026-09-11 16:00:00
Date(s) :
2026-09-11
Chroniqueuse judiciaire à Charlie Hebdo, Sigolène Vinson a survécu à l’attentat du 7 janvier 2015. Dans La requine, elle raconte sa reconstruction au bord de l’étang de Berre, y retrouvant les couleurs et les odeurs de son enfance à Djibouti, et convoquant le vivant pour faire face au deuil. Dialogue avec l’autrice et son éditrice Charlotte Bréhat.
Sigolène Vinson, La requine (Le Tripode)
Animation Anne CousseauTout public
0 .
Salle d’Honneur des Universités 11 Place Carnot Nancy 54100 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Sigolène Vinson, a legal affairs columnist for *Charlie Hebdo*, survived the attack on January 7, 2015. In *La requine*, she recounts her journey of healing on the shores of the Étang de Berre, where she rediscovers the colors and scents of her childhood in Djibouti, and draws on the vitality of life to cope with her grief. A conversation with the author and her editor, Charlotte Bréhat.
Sigolène Vinson, *La requine* (Le Tripode)
Host: Anne Cousseau
L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence Masterclass Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY
À voir aussi à Nancy (Meurthe-et-Moselle)
- Ateliers, stages de loisirs Sirop Philo Médiathèque Haut-du-Lièvre Nancy 9 septembre 2026
- ATLAS DE L UNIVERS, Cameo Saint Sébastien, Nancy 10 septembre 2026
- NEW YORK, MIRIAM ET MOI, Cameo Saint Sébastien, Nancy 10 septembre 2026
- Livre sur la Place 2026 Conférence Santé mentale et leadership Avant première inédite Hôtel de Ville mairie de Nancy Nancy 10 septembre 2026
- Conférence Paul-Émile Colin et l’art de livre au XXe siècle Bibliothèque Stanislas Nancy 10 septembre 2026