Livre sur la Place 2026 Conférence Mozart père et fils Opéra national de Nancy-Lorraine Nancy
samedi 12 septembre 2026 · Opéra national de Nancy-Lorraine · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Livre sur la Place 2026 Conférence Mozart père et fils
Opéra national de Nancy-Lorraine 1 rue Sainte-Catherine Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-12 15:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
En 2026, nous fêtons le 270e anniversaire de la naissance de Mozart. Le compositeur autrichien est très important pour Éric-Emmanuel Schmitt qui lui consacre son nouveau roman, et notamment sur la relation père-fils. Une réflexion sur la paternité sensible.
Éric-Emmanuel Schmitt, Juste après Dieu, il y a papa (Albin Michel)
Animation Laure Dautriche
Dédicaces sur site
En partenariat avec l’Opéra national de Nancy-Lorraine
Réservation en ligne et à l’Opéra dès le 1er septembre.Tout public
0 .
Opéra national de Nancy-Lorraine 1 rue Sainte-Catherine Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
In 2026, we will celebrate the 270th anniversary of Mozart’s birth. The Austrian composer is very important to Éric-Emmanuel Schmitt, who has dedicated his new novel to him, focusing in particular on the father-son relationship. A thoughtful reflection on sensitive fatherhood.
Éric-Emmanuel Schmitt, *Right After God, There’s Dad* (Albin Michel)
Hosted by: Laure Dautriche
Book signings on site
In partnership with the Opéra national de Nancy-Lorraine
Online and in-person reservations at the Opéra beginning September 1.
L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence Mozart père et fils Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY
À voir aussi à Nancy (Meurthe-et-Moselle)
- ATLAS DE L UNIVERS, Cameo Saint Sébastien, Nancy 10 septembre 2026
- NEW YORK, MIRIAM ET MOI, Cameo Saint Sébastien, Nancy 10 septembre 2026
- Livre sur la Place 2026 Conférence Santé mentale et leadership Avant première inédite Hôtel de Ville mairie de Nancy Nancy 10 septembre 2026
- Conférence Paul-Émile Colin et l’art de livre au XXe siècle Bibliothèque Stanislas Nancy 10 septembre 2026
- Conférence Paul-Émile Colin et l’art du livre au XXe siècle Bibliothèque Stanislas Nancy 10 septembre 2026