Livre sur la Place 2026 Conférence Mozart père et fils Opéra national de Nancy-Lorraine Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Conférence Mozart père et fils

Opéra national de Nancy-Lorraine 1 rue Sainte-Catherine Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12 15:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

En 2026, nous fêtons le 270e anniversaire de la naissance de Mozart. Le compositeur autrichien est très important pour Éric-Emmanuel Schmitt qui lui consacre son nouveau roman, et notamment sur la relation père-fils. Une réflexion sur la paternité sensible.

Éric-Emmanuel Schmitt, Juste après Dieu, il y a papa (Albin Michel)

Animation Laure Dautriche

Dédicaces sur site

En partenariat avec l’Opéra national de Nancy-Lorraine

Réservation en ligne et à l’Opéra dès le 1er septembre.Tout public

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Opéra national de Nancy-Lorraine 1 rue Sainte-Catherine Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37

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English :

In 2026, we will celebrate the 270th anniversary of Mozart’s birth. The Austrian composer is very important to Éric-Emmanuel Schmitt, who has dedicated his new novel to him, focusing in particular on the father-son relationship. A thoughtful reflection on sensitive fatherhood.

Éric-Emmanuel Schmitt, *Right After God, There’s Dad* (Albin Michel)

Hosted by: Laure Dautriche

Book signings on site

In partnership with the Opéra national de Nancy-Lorraine

Online and in-person reservations at the Opéra beginning September 1.

L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence Mozart père et fils Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY