Livre sur la Place 2026 Conférence Nancy remarquable ! Maison Hospitalière Saint-Charles Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Conférence Nancy remarquable !

Maison Hospitalière Saint-Charles 90 rue des Ponts Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-11 16:30:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

À l’occasion du cinquantième anniversaire de la création du secteur sauvegardé de Nancy, appelé aujourd’hui site patrimonial remarquable , Martine Tronquart et Yann Vaxelaire révèlent ce patrimoine, du plus connu au plus ordinaire .

Martine Tronquart et Yann Vaxelaire, Nancy, site patrimonial remarquable (L’inventaire)

Animation Jérôme Prod’homme

Dédicaces sur site

En partenariat avec l’Association Les Maisons Hospitalières et ICI LorraineTout public

0 .

Maison Hospitalière Saint-Charles 90 rue des Ponts Nancy 54100 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37

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English :

%C0 On the occasion of the 50th anniversary of the creation of the Nancy Heritage District—now known as a “remarkable heritage site”— Martine Tronquart and Yann Vaxelaire explore this heritage, from the best-known to the most “ordinary.”

Martine Tronquart and Yann Vaxelaire, Nancy, a “remarkable heritage site” (The Inventory)

Hosted by Jérôme Prod’homme

Book signing on site

In partnership with the Association Les Maisons Hospitalières and ICI Lorraine

L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence Nancy remarquable ! Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY