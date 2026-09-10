Livre sur la Place 2026 Conférence Nos corps éprouvés Place de la Carrière Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Conférence Nos corps éprouvés

Place de la Carrière Forum littéraire Bernard Pivot Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12 16:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Du fétichisme au mannequinat, du piercing au corps désirant, de la solitude au contact charnel… Par ce que nous faisons de nos corps, par ce qu’ils disent de nous, ils sont notre rapport à l’Autre et au monde. Des textes intenses et audacieux qui questionnent notre société à travers notre rapport au corps.

Margaux Cassan, Stigmates (Grasset)

Simon Chevrier, Bonne figure (Les Intranquilles)

Samuel Dock, Latex (Grasset)

Antoine Vigne, Que ta bouche me couvre de baisers (Christian Bourgois)

Animation Sébastien ReynaudTout public

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Place de la Carrière Forum littéraire Bernard Pivot Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37

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English :

From fetishism to modeling, from piercings to the desiring body, from solitude to physical contact? Through what we do with our bodies, through what they say about us, they are our relationship to the Other and to the world. Intense and daring texts that examine our society through our relationship with the body.

Margaux Cassan, *Stigmates* (Grasset)

Simon Chevrier, Bonne figure (Les Intranquilles)

Samuel Dock, Latex (Grasset)

Antoine Vigne, May Your Mouth Cover Me with Kisses (Christian Bourgois)

Host: Sébastien Reynaud

L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence Nos corps éprouvés Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY