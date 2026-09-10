Livre sur la Place 2026 Conférence Nos meilleurs amis Clotilde Courau et Philippe Claudel Salle Poirel Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Conférence Nos meilleurs amis Clotilde Courau et Philippe Claudel

Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-11 16:00:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Nous avons tous nos meilleurs amis. Mais le resteraient-ils s’ils savaient ce que nous disons d’eux, une fois qu’ils ont le dos tourné ?

On n’est pas sérieux quand on a dix-sept ans écrivait Rimbaud. J’espère qu’à mon âge on peut continuer à ne pas l’être. Mes livres sont souvent tragiques, alors que je n’aime rien tant que rire. C’est sans doute pour cela que mon théâtre ne se compose que de pièces comiques, sans prétention autre que de moquer nos travers et d’amuser les spectateurs. Ainsi en est-il encore de Nos meilleurs amis, une ébauche de pièce que je vais lire avec mon amie Clotilde Courau. Philippe ClaudelTout public

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Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37

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English :

We all have our best friends. But would they still be our best friends if they knew what we say about them behind their backs?%A0

“You’re not serious when you’re seventeen,” Rimbaud wrote. I hope that at my age, one can continue not to be. My books are often tragic, even though I love nothing more than to laugh. That’s probably why my theater repertoire consists solely of comedies, with no other pretension than to poke fun at our foibles and entertain the audience. This is also true of *Nos meilleurs amis* (*Our Best Friends*), a draft of a play that I’ll be reading with my friend Clotilde Courau. %BB Philippe Claudel

L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence Nos meilleurs amis Clotilde Courau et Philippe Claudel Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY