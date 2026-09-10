Livre sur la Place 2026 Conférence Origines Hôtel de Ville mairie de Nancy Nancy
dimanche 13 septembre 2026 · Hôtel de Ville mairie de Nancy · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Livre sur la Place 2026 Conférence Origines
Hôtel de Ville mairie de Nancy 1 place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 15:00:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
La recherche d’une place quand on vit dans un pays colonisé ou quand on est issu de l’immigration. C’est ce que tentent d’explorer ces romans qui interrogent aussi l’exil, la mémoire et les assignations identitaires. Terriblement d’actualité.
Marijosé Alie, Pont Gueydon (Mémoire d’encrier)
Estelle-Sarah Bulle, Finalement tout s’est bien passé (Liana Levi)
Jeanne Pham Tran, Les ombres de l’exil (Mercure de France)
Animation Étienne AugrisTout public
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Hôtel de Ville mairie de Nancy 1 place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37
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English :
The search for a place when you live in a colonized country or come from an immigrant background. That is what these novels seek to explore, as they also examine exile, memory, and the imposition of identity. Terribly timely.
Marijose Alie, Pont Gueydon (Mémoire d’encrier)
Estelle-Sarah Bulle, Finalement tout s’est bien passé (Liana Levi)
Jeanne Pham Tran, *Les ombres de l’exil* (Mercure de France)
Host: Étienne Augris
L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence Origines Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY
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