Livre sur la Place 2026 Conférence Osez l’érotisme ! CCN Ballet de Lorraine Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Conférence Osez l’érotisme !

CCN Ballet de Lorraine 3 rue Henri Bazin Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12 11:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Et si les passions et les joies du corps étaient célébrées pour un érotisme universel ? Quand l’érotisme devient matériau littéraire mais aussi pari plus politique celui d’unir les vivants, il invite à la liberté. Venez fêter l’érotisme sous toutes ses formes, du plus impur au plus raffiné.

Anne Berest, Abnouse Shalmani et Esther Teillard, Dernière nouvelles d’Eros (Grasset)

Animation Katja Petrovic

En partenariat avec le CCN Ballet de LorraineTout public

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CCN Ballet de Lorraine 3 rue Henri Bazin Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37

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English :

What if the passions and joys of the body were celebrated in the name of a universal eroticism? When eroticism becomes not only literary material but also a more political endeavor—that of uniting the living—it invites freedom. Come celebrate eroticism in all its forms, from the most impure to the most refined.

Anne Berest, Abnouse Shalmani, and Esther Teillard, *Dernières nouvelles d’Eros* (Grasset)

Hosted by: Katja Petrovic

In partnership with the CCN Ballet de Lorraine

L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence Osez l’érotisme ! Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY