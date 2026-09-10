Livre sur la Place 2026 Événement Élie Barnavi et Elias Sanbar Opéra national de Nancy-Lorraine Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Événement Élie Barnavi et Elias Sanbar

Opéra national de Nancy-Lorraine 1 rue Sainte-Catherine Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12 11:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Rencontre avec les deux présidents du Festival. Élie Barnavi et Elias Sanbar se connaissent depuis des années et n’ont de cesse de dialoguer ensemble et de s’écouter. Ils ont accepté cette double présidence comme le symbole d’une paix possible au coeur d’une tragédie.

Entrée sur réservation, billetterie gratuite en ligne età l’Opéra dès le 1er septembre 13h (max. 2 billets/pers.)

Dédicaces sur site. En partenariat avec la Fondation Jan Michalski.Tout public

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Opéra national de Nancy-Lorraine 1 rue Sainte-Catherine Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

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English :

A conversation with the festival’s two presidents. Célie Barnavi and Elias Sanbar have known each other for years and are constantly engaging in dialogue and listening to one another. They accepted this dual presidency as a symbol of the possibility of peace in the midst of tragedy.

Admission by reservation only; free tickets available online and at the Opera starting September 1 at 1:00 p.m. (max. 2 tickets per person)

Book signings on site. In partnership with the Jan Michalski Foundation.

L’événement Livre sur la Place 2026 Événement Élie Barnavi et Elias Sanbar Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY