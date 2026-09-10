Livre sur la Place 2026 Événement Ievhenia Kouznetsova Tribunal administratif Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Événement Ievhenia Kouznetsova

Tribunal administratif Place de la Carrière Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12 17:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Découverte d’une nouvelle voix ukrainienne. Ievhenia Kouznetsova creuse, dans ce premier roman remarquable, les liens avec les générations passées, mais aussi les silences et les souvenirs qui nous façonnent. C’est aussi l’histoire de deux sœurs qui tentent de trouver l’équilibre alors que tout chavire autour d’elles.

En partenariat avec la Revue des Deux Mondes, l’European Union Prize for Literature (EUPL) et l’Institut ukrainien.Tout public

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Tribunal administratif Place de la Carrière Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

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English :

Discovering a new Ukrainian voice. In this remarkable debut novel, Ievhenia Kouznetsova explores the connections to past generations, as well as the silences and memories that shape us. It is also the story of two sisters trying to find balance as everything around them falls apart.

In partnership with the Revue des Deux Mondes, the European Union Prize for Literature (EUPL), and the Ukrainian Institute.

L’événement Livre sur la Place 2026 Événement Ievhenia Kouznetsova Nancy a été mis à jour le 2026-08-31 par DESTINATION NANCY