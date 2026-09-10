Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Inventaire scientifique d’un bestiaire fantastique Sciences et littérature

Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12 15:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Éthologue et chercheuse en neurosciences comportementales, Olivia Le Moëne pose son regard de scientifique sur la série BD Les mondes d’Aldébaran de Leo. Elle recense les créatures rencontrées sur les planètes visitées par Kim Keller, protagoniste de cet univers, jouant avec les frontières entre arts et sciences, réel et fiction.

En partenariat avec la Métropole du Grand Nancy et le Muséum-Aquarium de Nancy.Adultes

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Nancy 54100 Meurthe-et-Moselle Grand Est

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English :

As an ethologist and researcher in behavioral neuroscience, Olivia Le Moène takes a scientific look at Leo’s comic book series *The Worlds of Aldebaran*. She catalogs the creatures encountered on the planets visited by Kim Keller, the protagonist of this universe, blurring the lines between art and science, reality and fiction.

In partnership with the Greater Nancy Metropolitan Area and the Nancy Museum-Aquarium.

L’événement Livre sur la Place 2026 Inventaire scientifique d’un bestiaire fantastique Sciences et littérature Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY