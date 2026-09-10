Livre sur la Place 2026 La Dictée pour les Nuls Amphithéâtre Cuénot (Muséum-Aquarium de Nancy) Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 La Dictée pour les Nuls

Amphithéâtre Cuénot (Muséum-Aquarium de Nancy) 11bis/13 rue Godron Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 10:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Cette redoutable dictée est un incontournable du Livre sur la Place ! Retrouvez Julien Soulié qui ne ménagera pas vos méninges d’amoureux de la langue française.

Remise des prix à 16h30 au Forum littéraire Bernard Pivot.

En partenariat avec les éditions First.Tout public

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Amphithéâtre Cuénot (Muséum-Aquarium de Nancy) 11bis/13 rue Godron Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

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English :

This formidable speaker is a must-see at Livre sur la Place! Join Julien Soulié, who will certainly challenge your minds as lovers of the French language.

Awards ceremony at 4:30 p.m. at the Bernard Pivot Literary Forum.

In partnership with Éditions First.

L’événement Livre sur la Place 2026 La Dictée pour les Nuls Nancy a été mis à jour le 2026-08-31 par DESTINATION NANCY