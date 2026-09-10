Livre sur la Place 2026 La Dictée pour les Nuls Amphithéâtre Cuénot (Muséum-Aquarium de Nancy) Nancy
dimanche 13 septembre 2026 · Amphithéâtre Cuénot (Muséum-Aquarium de Nancy) · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Livre sur la Place 2026 La Dictée pour les Nuls
Amphithéâtre Cuénot (Muséum-Aquarium de Nancy) 11bis/13 rue Godron Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 10:00:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Cette redoutable dictée est un incontournable du Livre sur la Place ! Retrouvez Julien Soulié qui ne ménagera pas vos méninges d’amoureux de la langue française.
Remise des prix à 16h30 au Forum littéraire Bernard Pivot.
En partenariat avec les éditions First.Tout public
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Amphithéâtre Cuénot (Muséum-Aquarium de Nancy) 11bis/13 rue Godron Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est
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English :
This formidable speaker is a must-see at Livre sur la Place! Join Julien Soulié, who will certainly challenge your minds as lovers of the French language.
Awards ceremony at 4:30 p.m. at the Bernard Pivot Literary Forum.
In partnership with Éditions First.
L’événement Livre sur la Place 2026 La Dictée pour les Nuls Nancy a été mis à jour le 2026-08-31 par DESTINATION NANCY
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