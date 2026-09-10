Livre sur la Place 2026 Lecture Dessinée en Musique L’Amant Inédit Opéra national de Nancy-Lorraine Nancy
samedi 12 septembre 2026 · Opéra national de Nancy-Lorraine · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Livre sur la Place 2026 Lecture Dessinée en Musique L’Amant Inédit
Opéra national de Nancy-Lorraine 1 rue Sainte-Catherine Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-12 18:30:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
À l’occasion des trente ans de la disparition de Marguerite Duras, Le Livre sur la Place réunit sur scène Laure Adler, Philippe Dupuy, Marie Modiano et Peter von Poehl pour une lecture dessinée et musicale inédite de l’Amant (prix Goncourt 1984).
Entrée sur réservation, billetterie gratuite en ligne et à l’Opéra dès le 1er septembre 13h (max. 2 billets/pers.)Tout public
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Opéra national de Nancy-Lorraine 1 rue Sainte-Catherine Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37
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English :
%C0 To mark the 30th anniversary of Marguerite Duras’s death, Le Livre sur la Place brings together on stage Laure Adler, Philippe Dupuy, Marie Modiano, and Peter von Poehl for a unique illustrated and musical reading of *The Lover* (1984 Prix Goncourt).
Admission by reservation only; free online ticketing and at the Opéra starting September 1 at 1:00 p.m. (max. 2 tickets per person)
L’événement Livre sur la Place 2026 Lecture Dessinée en Musique L’Amant Inédit Nancy a été mis à jour le 2026-08-31 par DESTINATION NANCY
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