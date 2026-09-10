Livre sur la Place 2026 Lecture dessinée Les oliviers du Négus Musée des Beaux-Arts Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Lecture dessinée Les oliviers du Négus

Musée des Beaux-Arts 3 place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 11:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Lecture dessinée inédite des Oliviers du Négus par Laurent Gaudé à l’occasion de la parution de la bande dessinée. Au dessin, David Prudhomme dont le trait renforce la puissance de ce texte qui nous fait toucher au tragique, à la mort et à la bêtise humaine.

Laurent Gaudé et David Prudhomme, Les oliviers du Négus (Actes Sud BD)Tout public

0 .

Musée des Beaux-Arts 3 place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An exclusive illustrated reading of *Les Oliviers du Négus* by Laurent Gaudé to mark the release of the graphic novel. The artwork is by David Prudhomme, whose style enhances the power of this text, which touches on tragedy, death, and human folly.

Laurent Gaudé and David Prudhomme, *Les oliviers du Négus* (Actes Sud BD)

L’événement Livre sur la Place 2026 Lecture dessinée Les oliviers du Négus Nancy a été mis à jour le 2026-08-31 par DESTINATION NANCY