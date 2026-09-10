Livre sur la Place 2026 Lecture musicale Le chaos du monde Parc de la Pépinière Nancy
dimanche 13 septembre 2026 · Parc de la Pépinière · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Livre sur la Place 2026 Lecture musicale Le chaos du monde
Parc de la Pépinière Boulevard du 26éme RI Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 11:00:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Marc Alexandre Oho Bambe et Andrea Thominot puisent dans le réel leurs mots de résistance. Face aux violences du monde, aux inquiétudes, aux inégalités et aux peurs contemporaines, ils ont choisi la poésie pour dire le chaos. Ils sont accompagnés en musique par Cascadeur.Tout public
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Parc de la Pépinière Boulevard du 26éme RI Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est
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English :
Marc Alexandre Oho Bambe and Andrea Thominot draw their words of resistance from the real world. In the face of global violence, anxieties, inequalities, and contemporary fears, they have chosen poetry to give voice to the chaos. They are accompanied musically by Cascadeur.
L’événement Livre sur la Place 2026 Lecture musicale Le chaos du monde Nancy a été mis à jour le 2026-08-28 par DESTINATION NANCY
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