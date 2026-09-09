Livre sur la Place 2026 Rencontre Le maestro Guillaume Musso Hôtel de Ville mairie de Nancy Nancy

vendredi 11 septembre 2026 · Hôtel de Ville mairie de Nancy · Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Rencontre Le maestro Guillaume Musso

Hôtel de Ville mairie de Nancy 1 place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-11 15:00:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Thriller haletant, solaire et magnétique au menu du 23e roman de Guillaume Musso qui met ses pas dans ceux d’Agatha Christie pour un hommage réussi. Suspense et plaisir de lecture garantis !

Guillaume Musso, Le crime du paradis (Calmann-Lévy)

Animation Bernard Lehut

En partenariat avec l’Institut des Sourds de la MalgrangeTout public

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Hôtel de Ville mairie de Nancy 1 place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37

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English :

A breathless, sunny, and magnetic thriller is on the menu in Guillaume Musso’s 23rd novel, in which he follows in Agatha Christie’s footsteps to pay a successful tribute. Suspense and reading pleasure guaranteed!

Guillaume Musso, *Le crime du paradis* (Calmann-Lévê)

Hosted by: Bernard Lehut

In partnership with the Institut des Sourds de la Malgrange

L’événement Livre sur la Place 2026 Rencontre Le maestro Guillaume Musso Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY