Livre sur la Place 2026 Rencontre Lecture Écrire Gaza Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy Lorraine Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Rencontre Lecture Écrire Gaza

Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy Lorraine 10 rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12 20:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Rencontre entre la journaliste et romancière spécialiste du Moyen-Orient Alexandra Schwartzbrod et le fameux auteur de BD Joe Sacco autour de Gaza, ses ruines et ce qui a disparu.Projection de dessins de Joe Sacco et lecture de textes par la comédienne Clotilde Hesme.

Entrée sur réservation, billetterie gratuite en ligne et au guichet du Théâtre de la Manufacture à partir du mardi 1er septembre 13h30Tout public

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Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy Lorraine 10 rue Baron Louis Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

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English :

A discussion between journalist and novelist Alexandra Schwartzbrod, a specialist on the Middle East, and renowned comic book artist Joe Sacco on Gaza, its ruins, and what has been lost. Screening of Joe Sacco’s drawings and a reading of texts by actress Clotilde Hesme.

Admission by reservation only; free tickets available online and at the Th%E9%E2tre de la Manufacture box office starting Tuesday, September 1, at 1:30 p.m.

L’événement Livre sur la Place 2026 Rencontre Lecture Écrire Gaza Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY