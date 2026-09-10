Livre sur la Place 2026 Rencontre Lecture Écrire Gaza Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy Lorraine Nancy
samedi 12 septembre 2026 · Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy Lorraine · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Livre sur la Place 2026 Rencontre Lecture Écrire Gaza
Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy Lorraine 10 rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-12 20:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Rencontre entre la journaliste et romancière spécialiste du Moyen-Orient Alexandra Schwartzbrod et le fameux auteur de BD Joe Sacco autour de Gaza, ses ruines et ce qui a disparu.Projection de dessins de Joe Sacco et lecture de textes par la comédienne Clotilde Hesme.
Entrée sur réservation, billetterie gratuite en ligne et au guichet du Théâtre de la Manufacture à partir du mardi 1er septembre 13h30Tout public
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Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy Lorraine 10 rue Baron Louis Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est
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English :
A discussion between journalist and novelist Alexandra Schwartzbrod, a specialist on the Middle East, and renowned comic book artist Joe Sacco on Gaza, its ruins, and what has been lost. Screening of Joe Sacco’s drawings and a reading of texts by actress Clotilde Hesme.
Admission by reservation only; free tickets available online and at the Th%E9%E2tre de la Manufacture box office starting Tuesday, September 1, at 1:30 p.m.
L’événement Livre sur la Place 2026 Rencontre Lecture Écrire Gaza Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY
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