Livre sur la Place 2026 Rencontre Lecture Guillaume de Tonquédec Salle Poirel Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Rencontre Lecture Guillaume de Tonquédec

Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12 14:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Un fils observe l’amour de ses parents unis face à la maladie de la mère qui vit avec la sclérose en plaques depuis plus de quarante ans. Cette histoire est celle des parents de Guillaume de Tonquédec. Il leur rend hommage tout en nous donnant à lire le récit d’un amour puissant et une véritable leçon de vie.

En partenariat avec Lire Magazine.Tout public

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Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

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English :

A son observes the love of his parents as they stand united in the face of his mother’s illness; she has been living with multiple sclerosis for more than forty years. This is the story of Guillaume de Tonquédec’s parents. He pays tribute to them while sharing with us the story of a powerful love and a true life lesson.

In partnership with Lire Magazine.

L’événement Livre sur la Place 2026 Rencontre Lecture Guillaume de Tonquédec Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY