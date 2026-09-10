Livre sur la Place 2026 Rencontre Lecture musicale Fortissimo Salle Poirel Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Rencontre Lecture musicale Fortissimo

Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12 11:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Sonia Devillers enquête sur la disparition d’un piano volé, comme des milliers d’autres, aux familles juives par les Nazis en 1943. Par ce récit de grande facture, elle explore le destin de la famille Enoch, éditeurs de musique ainsi que la mémoire intime de sa grand-mère. Rencontre suivie d’une lecture accompagnée par l’artiste sensible et talentueux Cascadeur. Inédit !Tout public

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Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

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English :

Sonia Devillers investigates the disappearance of a piano that was stolen—like thousands of others—from Jewish families by the Nazis in 1943. Through this masterfully crafted narrative, she explores the fate of the Enoch family, music publishers, as well as the intimate memories of her grandmother. The event will be followed by a reading accompanied by the sensitive and talented artist Cascadeur. A first!

L’événement Livre sur la Place 2026 Rencontre Lecture musicale Fortissimo Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY