Livre sur la Place 2026 Rencontre Lucie Bérard Place de la Carrière Nancy
dimanche 13 septembre 2026 · Place de la Carrière · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Livre sur la Place 2026 Rencontre Lucie Bérard
Place de la Carrière Forum littéraire Bernard Pivot Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 13:30:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Derrière une obsession de propreté qui s’installe, ce texte audacieux dresse le portrait de femmes coincées dans leur condition sociale.
Lecture par le comédien Étienne Guillot suivie d’un échange avec l’autrice
Lucie Bérard, Décolorer sa fille (Les Intranquilles)Tout public
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Place de la Carrière Forum littéraire Bernard Pivot Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37
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English :
Behind a growing obsession with cleanliness, this bold piece paints a portrait of women trapped by their social status.
Reading by actress Cétienne Guillot, followed by a discussion with the author
Lucie Bérard, *Décolorer sa fille* (Les Intranquilles)
L’événement Livre sur la Place 2026 Rencontre Lucie Bérard Nancy a été mis à jour le 2026-08-31 par DESTINATION NANCY
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