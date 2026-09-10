Livre sur la Place 2026 Rencontre Marie Colombe Place de la Carrière Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Rencontre Marie Colombe

Place de la Carrière Forum littéraire Bernard Pivot Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 16:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Texte tourbillonnant, ce premier roman pose un regard critique sur la société ultra capitaliste et met à rude épreuve les liens mère-fille.

Lecture par le comédien Étienne Guillot suivie d’un échange avec l’autrice

Marie Colombe, Le bruit du melon qui explose (Au diable vauvert)Tout public

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Place de la Carrière Forum littéraire Bernard Pivot Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37

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English :

A whirlwind of a story, this debut novel takes a critical look at ultra-capitalist society and puts the mother-daughter bond to the test.

Reading by actor Étienne Guillot, followed by a discussion with the author

Marie Colombe, *The Sound of a Melon Exploding* (Au diable vauvert)

L’événement Livre sur la Place 2026 Rencontre Marie Colombe Nancy a été mis à jour le 2026-08-31 par DESTINATION NANCY