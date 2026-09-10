Livre sur la Place 2026 Rencontre Marie Colombe Place de la Carrière Nancy
dimanche 13 septembre 2026 · Place de la Carrière · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Livre sur la Place 2026 Rencontre Marie Colombe
Place de la Carrière Forum littéraire Bernard Pivot Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 16:00:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Texte tourbillonnant, ce premier roman pose un regard critique sur la société ultra capitaliste et met à rude épreuve les liens mère-fille.
Lecture par le comédien Étienne Guillot suivie d’un échange avec l’autrice
Marie Colombe, Le bruit du melon qui explose (Au diable vauvert)Tout public
0 .
Place de la Carrière Forum littéraire Bernard Pivot Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A whirlwind of a story, this debut novel takes a critical look at ultra-capitalist society and puts the mother-daughter bond to the test.
Reading by actor Étienne Guillot, followed by a discussion with the author
Marie Colombe, *The Sound of a Melon Exploding* (Au diable vauvert)
L’événement Livre sur la Place 2026 Rencontre Marie Colombe Nancy a été mis à jour le 2026-08-31 par DESTINATION NANCY
À voir aussi à Nancy (Meurthe-et-Moselle)
- NEW YORK, MIRIAM ET MOI, Cameo Saint Sébastien, Nancy 10 septembre 2026
- Livre sur la Place 2026 Conférence Santé mentale et leadership Avant première inédite Hôtel de Ville mairie de Nancy Nancy 10 septembre 2026
- Conférence Paul-Émile Colin et l’art de livre au XXe siècle Bibliothèque Stanislas Nancy 10 septembre 2026
- Conférence Paul-Émile Colin et l’art du livre au XXe siècle Bibliothèque Stanislas Nancy 10 septembre 2026
- Le Livre sur la Place Nancy 11 septembre 2026